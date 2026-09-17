Аленичев хочет вернуться в "Спартак": откровенно об этом говорю

- Нет ли мыслей когда-нибудь после работы в Туле вернуться в "Спартак"? Есть. Откровенно об этом говорю. Для этого нужно вместе с командой произвести фурор в первом дивизионе, замахнуться на выход в РПЛ, - цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс".
Аленичев принял "Арсенал" непосредственно перед выездной встречей с "Енисеем", однако в Красноярск с командой не отправился. Туляки уступили сопернику со счётом 1:3. После 12 проведённых матчей "Арсенал" набрал 13 очков и располагается на 11-й позиции в таблице.