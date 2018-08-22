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"Бенфика" и ПАОК сыграли вничью

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Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия)

"Бенфика" – "ПАОК" 1:1

Голы: Пицци, 45+1, Варда, 76

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Пицци (Секейра, 80), Фернандеш, Живкович (Силва, 65), Серви (Сеферович, 79), Феррейра

"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Лео (Шахов, 81), Прийович (Акпом, 87), Лимниос (Варда, 53)

Предупреждения: Фернандеш, 52, Виейринья, 71, Алмейда, 83, Пелькас, 84, Варда, 89
Теги: Бенфика ПАОК
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