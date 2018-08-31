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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Расписание группового этапа Лиги Чемпионов для "Локомотива"
Московский "Локомотив", ставший чемпионом в прошлом сезоне, узнал свое расписание на групповой этап Лиги Чемпионов.
Напоминаем, что помимо "железнодорожников", нашу страну в Лиге Чемпионов будет представлять московский ЦСКА.
Стал известен календарь игр ЦСКА в Лиге чемпионов
Начнём в Турции, а завершим групповой этап в Германии. Это будет жарко! ?— ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 30, 2018
Вы с нами? ????#СамыйЛучшийКоллектив #UCL pic.twitter.com/oGRAC8G7jd
Напоминаем, что помимо "железнодорожников", нашу страну в Лиге Чемпионов будет представлять московский ЦСКА.
Стал известен календарь игр ЦСКА в Лиге чемпионов
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