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Расписание группового этапа Лиги Чемпионов для "Локомотива"

Московский "Локомотив", ставший чемпионом в прошлом сезоне, узнал свое расписание на групповой этап Лиги Чемпионов.


Напоминаем, что помимо "железнодорожников", нашу страну в Лиге Чемпионов будет представлять московский ЦСКА.

Стал известен календарь игр ЦСКА в Лиге чемпионов
Теги: Локомотив Порту Шальке-04
Сегодня, 08:12
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