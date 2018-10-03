Грамотный план и почти идеальное его исполнение. ЦСКА заслуженно обыграл "Реал"

Пять защитников и Обляков на левом фланге

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Мощное начало - залог успеха

ЦСКА не хватает опорника уровня Вернблума, зато Влашич продолжает доказывать свою крутость

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Акинфееву не стоило выплескивать эмоции, каким бы странным не казалось решение судьи

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Повторение матча Россия - Испания? Не совсем. Команда Гончаренко лучше команды Черчесова

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