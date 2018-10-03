Новости партнеров

Грамотный план и почти идеальное его исполнение. ЦСКА заслуженно обыграл "Реал"

Грамотный план и почти идеальное его исполнение. ЦСКА заслуженно обыграл "Реал"Гончаренко в очередной раз доказал, что он большой тренер и что у него крутая команда. Rusfootball.info разбирает победу "армейцев" над действующим победителем Лиги Чемпионов.










Пять защитников и Обляков на левом фланге

Перед игрой с "Реалом" многие вспоминали игру первого тура против "Виктории", в которой ЦСКА неудачно провел первый тайм и включился только после перерыва. Гончаренко, безусловно, тщательно проанализировал причины случившегося в Пльзени и решил, что сегодня он выпустит тех же игроков, которые перевернули ход той встречи. Эти же футболисты в прошлую пятницу обыгрывали "Оренбург", но вряд ли стоит проводить прямую параллель с матчем в чемпионате России. Виктор Михайлович подготовил для своего соперника небольшой сюрприз, расставив своих подопечных по немного необычной схеме.

Любопытно, что Лопетеги признавался, что он не знает, как будет играть ЦСКА - в четыре защитника или в пять. Думается, что в итоге главный тренер "Реала" так и не угадал выбор Гончаренко. Тренер "армейцев" выпустил четырех номинальных игроков обороны, но сыграл в три центральных защитника с Фернандесом на правом фланге и Обляковым на левом. Надо отметить, что "мадридцы" частенько атаковал именно через фланг Ивана, но тут наверняка сказалось и то, что слева у них был Регилон - 21-летний парень, у которого сегодня был дебют. Ранее он играл только за молодежную команду.

Впрочем, что нам до Регилона, у нас хороший матч провел Обляков, который, вообще говоря, на год младшего испанского дебютанта. Да, Ваня иногда позволял сопернику обыгрывать себя, но в большинстве моментов он действовал правильно, не давая пройти по своей бровке и пытаясь поддержать быстрые контратаки. Во втором тайме было заметно, что левый фланг ЦСКА стал больше проседать, а потому Гончаренко сделал грамотную замену, выпустив свежего Ефремова и передвинув ближе к центру хорошо оборонявшегося Облякова. Этот ход в том числе приблизил итоговую победу.

Фото: Reuters

Мощное начало - залог успеха

Но началось ведь все не с глубокой обороны, а с очень активного высокого прессинга и быстрых комбинационных атак. Благодаря давлению "армейцев" и случилась та самая ошибка Крооса, которая привела к голу Влашича. Не играющий в чемпионате Испании, но получающий игровую практику в Лиге Чемпионов Кейлор Навас вынимал мяч из сетки своих ворот уже на второй минуте. Да и в последующую четверть часа вполне мог повторить эту процедуру еще раз, но ЦСКА подвела реализация и точность в обостряющих передачах. Тем не менее, главным в этом стартовом периоде стало полученное преимущество, которое дало возможность в дальнейшем больше сосредоточиться на обороне.

Конечно, Гончаренко вряд ли заставлял своих подопечных садиться так глубоко, как они это делали в конце первого тайма и на протяжении большей части второго. Думается, Виктор Михайлович хотел бы видеть чуть более контратакующую игру, но надо понимать, что в защите участвовали абсолютно все игроки. Те же Чалов и Дзагоев много помогали своим партнерам на своей половине поля, а потому не стоит удивляться, что в атаке мы их видели не так часто. Возможно, кто-то даже скажет, что Федор и Алан растворились по ходу встречи, но, на мой взгляд, правильнее все-таки сделать акцент на их участие в оборонительных действиях. Ведь это тоже помогло ЦСКА удержать победный счет.

ЦСКА не хватает опорника уровня Вернблума, зато Влашич продолжает доказывать свою крутость

Если мы начали вести речь о персоналиях, то хочется еще раз отметить гениальность перехода в московский клуб Влашича. Хорватский полузащитник отметился не только забитым голом. Он здорово брал игру на себя, разгонял атаки, зарабатывал штрафные и, конечно же, не забывал совершать отборы и делать перехваты. Сейчас мы можем сожалеть только об одном - о том, что он не выкуплен у "Эвертона", а лишь взят в аренду.

Фото: УЕФА

Игрока подобного уровня еще бы и в опорную зону, которая на данный момент является, пожалуй, самой проблемной в ЦСКА. Бийол и Ахметов не всегда успешно справляются со своими обязанностями. Яркий пример этого эпизод на исходе получаса игры, когда опорники не смогли воспрепятствовать проходу Каземиро через центр и последовавшему удару в штангу. "Реал" имел достаточно много свободы в центре поля. Хорошо, что благодаря стараниям партнеров Бийола и Ахметова, браку со стороны "мадридцев" и в каких-то моментах везению "армейцам" удалось обойтись без пропущенных голов.

Акинфееву не стоило выплескивать эмоции, каким бы странным не казалось решение судьи

Кстати говоря, Акинфеев сыграл "на ноль". И мы должны его за это похвалить. Игорь отлично действовал во всех эпизодах, за исключением того, что случился уже в добавленное время. Да, судья тот еще румын, но Акинфееву стоило держать себя в руках и не нарываться даже на желтую карточку. Лучше бы вратарь ЦСКА был наказан за затяжку времени. Тем более что сейчас главный арбитр может внести в протокол такую запись, которая сподвигнет судейский комитет дисквалифицировать Игоря больше, чем на один, автоматический полученный после красной карточки матч.

Фото: УЕФА

Повторение матча Россия - Испания? Не совсем. Команда Гончаренко лучше команды Черчесова

Но вернемся к тактическому плану ЦСКА. В какой-то момент, согласитесь, встреча с "Реалом" стала напоминать сражение сборных России и Испании на Чемпионате Мира. Но отличия от той игры находятся достаточно быстро и легко. Во-первых, "армейцы" даже при высоком прессинге "мадридцев" старались выходить из обороны через пас. Команда Черчесова просто отбивалась, а команда Гончаренко поступает в таких ситуациях иначе. И, во-вторых, отличие, конечно, в том, что подопечные Виктора Михайловича постоянно искали возможность для контратак, и периодически они очень неплохо выбегали на чужую половину поля.

Возможно, будет справедливым сказать, что "армейцы" обыграли несколько ослабленный "Реал", который приехал в Москву без Рамоса, Марсело и Бэйла. Но вряд ли же это будет правильным посылом, правда? В составе испанского клуба был чемпион Мира 2014-го года, который ошибся под прессингом соперника и привез гол. Также на поле был чемпион Мира 2018-го года, который, например, не смог заблокировать голевой удар Влашича и который не смог попасть в створ из выгодной позиции на последних минутах. А еще со скамейки вышел лучший игрок чемпионата Мира и лучший игрок всего 2018-го года, отметившийся всего лишь одним по-настоящему опасным действием. "Реал" был грозен по именам, но ЦСКА сыграл круче "королевских" звезд и добыл заслуженную победу.

Фото: УЕФА

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Реал Мадрид
Сегодня, 00:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.