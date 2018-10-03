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Сын легендарного голландского футболиста вчера установил два рекорда

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт оформил дубль в ворота "Викторией Пльзень" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Забив гол в ворота чешской команды, форвард побил сразу два рекорда. Клюйверт стал самым молодым футболистом в истории "Ромы" , отличавшимся в матче Лиги чемпионов в её новом формате, в котором турнир проводится с сезона-1992/93.

Помимо этого нападающий стал самым молодым игроком из Нидерландов, забивавшим в этом еврокубке за иностранный клуб. На момент взятия ворот Клюйверту было 19 лет и 150 дней.

Football Italia
Теги: Рома Виктория П Клюйверт
Сегодня, 10:22
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