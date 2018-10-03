Сын легендарного голландского футболиста вчера установил два рекорда

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт оформил дубль в ворота "Викторией Пльзень" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.Забив гол в ворота чешской команды, форвард побил сразу два рекорда. Клюйверт стал самым молодым футболистом в истории "Ромы" , отличавшимся в матче Лиги чемпионов в её новом формате, в котором турнир проводится с сезона-1992/93.Помимо этого нападающий стал самым молодым игроком из Нидерландов, забивавшим в этом еврокубке за иностранный клуб. На момент взятия ворот Клюйверту было 19 лет и 150 дней.