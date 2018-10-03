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Доменико Тедеско: "Локомотив" доставил нам много проблем

Доменико Тедеско: "Локомотив" доставил нам много проблем Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что игра была сложной, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

– Это была очень тяжёлая выездная игра. «Локомотив» очень серьёзный соперник, они доставили нам много проблем, особенно во второй половине первого тайма они здорово продвигали мяч вперёд, выигрывали единоборства. Но в конце концов мы смогли исправить ситуацию. Во втором тайме она кардинально поменялась. Мы стали хорошо двигать мяч, лучше ходить вперёд и возвращаться назад.

– Почему сделали две ранние замены?

– У Маскареля уже была жёлтая карточка, не хотели рисковать. Выход Бенталеба связан с тем, что нам нужен был игрок, способный отдавать длинные передачи.

– Набирает ли «Шальке» оптимальную форму после неудачного старта?

– Конечно, мы на это надеемся. Мы упорно работаем от игры к игре. Важно найти баланс между обороной и атакой, что сегодня получилось.

– Такой старт в Лиге чемпионов ранее удавался только Жозе Моуринью. Каково было противостоять одному из самых опытных тренеров Юрию Сёмину?

– Конечно, мы изучали игру «Локомотива», но они смогли доставить нам немало хлопот, особенно в единоборствах. Соперник был достойным, мы рады победе.

– Были бы вы довольны ничьей сегодня, учитывая, как складывалась игра?

– Смешанные чувства. Первый тайм остался за «Локомотивом», во втором ситуация поменялась. Команда изначально выходила на поле с целью победить, потеря двух очков была бы разочарованием.
Теги: Шальке Локомотив
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