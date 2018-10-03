Доменико Тедеско: "Локомотив" доставил нам много проблем

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что игра была сложной, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Это была очень тяжёлая выездная игра. «Локомотив» очень серьёзный соперник, они доставили нам много проблем, особенно во второй половине первого тайма они здорово продвигали мяч вперёд, выигрывали единоборства. Но в конце концов мы смогли исправить ситуацию. Во втором тайме она кардинально поменялась. Мы стали хорошо двигать мяч, лучше ходить вперёд и возвращаться назад.– У Маскареля уже была жёлтая карточка, не хотели рисковать. Выход Бенталеба связан с тем, что нам нужен был игрок, способный отдавать длинные передачи.– Конечно, мы на это надеемся. Мы упорно работаем от игры к игре. Важно найти баланс между обороной и атакой, что сегодня получилось.– Конечно, мы изучали игру «Локомотива», но они смогли доставить нам немало хлопот, особенно в единоборствах. Соперник был достойным, мы рады победе.– Смешанные чувства. Первый тайм остался за «Локомотивом», во втором ситуация поменялась. Команда изначально выходила на поле с целью победить, потеря двух очков была бы разочарованием.