Андрей Канчельскис: если вам нужен виновный в поражении «Локомотива» - просто напишите что виноват Канчельскис

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России, чемпион и обладатель Кубка Англии в интервью журналисту порталаВладиславу Щеколдину после поражения «Локомотива» в матче Лиги Чемпионов с «Шальке» призвал не заниматься «охотой на ведьм»- На мой взгляд была равная игра. Жаль, что «Локомотив» проиграл – теперь шансов выйти в плэй-офф у них очень мало. Им остаётся лишь продолжать сражаться за своё имя. При этом отмечу что по увиденному сегодня – ничейный результат для «Локомотива», на мой взгляд – был бы оптимальным.- Когда Семин с этим составом выиграл чемпионат России – все говорили, что он в полном порядке, и что у него всё хорошо. А сейчас, пару месяцев спустя, вы уже спрашиваете про проблемы с тренером?Есть коллектив, есть физическое и эмоциональное состояние команды. И тут может быть очень много самых разных нюансов. Но находясь вне этого коллектива – мы их не можем знать. А стало быть мы не имеем серьёзной фактологической базы для этой дискуссии.При этом уточню, что говорить сейчас о том, что виноват в этом Сёмин, что у «Локомотива» проблема с тренером, и идеями будет совершенно неправильно. Да и не время, и не место сейчас искать кого-то крайнего, виноватого. А если он уж так вам нужен – хорошо, пусть буду, например, я виноват в поражении. Если хотите, так и напишите: Канчельскис виноват в том, что «Локомотив» проиграл (смеётся).Давайте не забывать, что именно эта команда и именно этот тренер выиграли чемпионат России. Причем сделали это тогда, когда в них никто не верил. Сейчас да – есть некоторые вопросы, есть проблемы. Но тут им нужно самим, внутри коллектива разбираться с этим.