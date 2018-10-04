Форвард "Наполи" подвергся ограблению после матча с "Ливерпулем"

Польский форвард "Наполи" Аркадиуш Милик подвергся нападению бандитов после матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".Инцидент произошел около двух часов ночи в поселке под Неаполем, где в настоящее время проживает поляк.К автомобилю Милика подъехали двое неизвестных на скутере. Один из них направил в лицо спортсмену пистолет и потребовал отдать часы Rolex стоимость 7 000 евро, что тот и сделал. После этого злоумышленники скрылись с места преступления. Полиция Неаполя ведет расследование обстоятельств ограбления.Ранее ограблениям в Неаполе подвергались Марек Гамшик, Лоренцо Инсинье, Эсекиэль Лавесси, Эдинсон Кавани и другие футболисты.