Владимир Стогниенко про прыганье болельщиков ЦСКА на эскалаторе: полное вранье

Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу.

Всем пострадавшим - выздоровления. pic.twitter.com/u421c24TOw