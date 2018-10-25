Мануэл Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Юрию Семину после замены

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш объяснил, почему не пожал руку главному тренеру Юрию Семину после замены в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).- Для нас игра с "Порту" была очень важна. Нам необходимо было бороться за шанс продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Думаю, что мы должны были забивать сегодня. Надо идти вперёд и думать о трёх оставшихся играх.- Просто не увидел. Тут нет ничего особенного. Всем остальным я руку пожал.- У меня никаких конфликтов с главным тренером.- Я не могу ничего говорить, этот вопрос к руководству. Я готовлюсь к следующей игре.