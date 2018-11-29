Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну

"Локомотив" одержал первую победу в Лиге чемпионов

«Локомотиву» потребовалось пять матчей, чтобы набрать первые очки в Лиге чемпионов. В пятом туре группового этапа чемпион России обыграл чемпиона Турции с комфортным счётом, хотя по игре не превосходил соперника.– о долгожданной победе московского клуба в Лиге чемпионов.Путь «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов получается очень тяжёлым. После того, как стали известны соперники «Локо», казалось, что у москвичей будет реальный шанс выйти в плей-офф. Поговаривали, что им досталась едва ли не проходная группа. Но такой жребий явно сыграл злую шутку с «Локомотивом»: в матче с равными соперниками москвичам не хватало концентрации. Практически во всех матчах «Локо» всё решили мелкие эпизоды: где-то подводила реализация, где-то – глупые ошибки. Чего только стоило глупейшее удаление Кверквелии!Впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотиву» повезло. В матче с «Галатасараем» москвичи не сделали ничего особенного. Просто на этот раз микроэпизоды складывались в пользу хозяев. Начнём с того, что оба гола «Локо» забил после рикошетов.Футболисты «Локо» с первых минут вышли с хорошим настроем на игру. В плане психологической подготовки у москвичей явно не было проблем. Особенно заряжен был Фёдор Смолов, который, наконец, услышал гимн Лиги чемпионов на поле. Впервые Фёдор вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов. И форвард «Локо» вполне мог открыть счёт своим голам уже в самом дебюте, когда хитро пробил с острого угла.Впрочем, на одном запале москвичи выехать не смогли. В течение всего матча главной проблемой «Локомотива» оставалось отсутствие распасовщика. Последние матчи наглядно показали, что в сегодняшнем «Локо» нет человека, который может успешно заменить Мануэла Фернандеша. Здоровые и недисквалифицированные Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия позволили Сёмину, наконец, высвободить Гжегожа Крыховяка, чтобы перевести его повыше в центр поля. Тем не менее, нахождение Крыховяка на другой позиции не помогло «Локомотиву». Вся опасность у чужих ворот возникала после нестандартных действий Миранчуков и включений Фёдора Смолова. В то же время «Галатасарай» давно надёжно закрыл Джефферсона Фарфана. Вообще, было видно, что соперники отлично разобрали друг друга. Не зря Юрий Сёмин и Фатих Терим охотно нахваливают тренерские таланты визави.Ситуация с Фернандешем вызывает недоумение и вопросы. Сёмин продолжает настаивать на том, что португалец пропускает матч из-за микротравмы. На этот раз он даже не был включён в заявку. Но верится в это объяснение с трудом, особенно учитывая, что Ману был исключён из обоймы после очередного довольно жёсткого интервью агента футболиста. Оставшись без качественного распасовщика, способного на нестандартные действия, «Локо» столкнулся с серьёзными проблемами. И пока совершенно непонятно, как «железнодорожники» смогут их решить. Может, всё же стоит обсудить условия продления сотрудничества с Ману?В определённой степени «Локомотиву» помог и привычный газон. Турки, приехавшие в Москву после +15 в Стамбуле, не могли привыкнуть к обледеневшей траве. Первый момент Смолова возник именно из-за того, что один из защитников гостей не смог удержаться на ногах.С чем совершенно точно угадал Сёмин, так это с выбором пары защитников. Оставив в запасе Хёведеса, «Локо» задействовал Кверквелию и Чорлуку, которые не только неплохо читают игру, но ещё и обладают куда более высокой скоростью, чем немецкий чемпион мира. Игнатьев также оказался намного полезнее немца на краю защиты. По сути, именно Игнатьев забил решающий гол, сняв все вопросы о победителе матча.Жаль, что Фортуна улыбнулась «Локомотиву» слишком поздно. Продолжаем настаивать, что москвичам было по силам биться за выход в плей-офф. Возможно, после долгожданного участия в турнире игрокам «Локомотива» будет в следующий раз проще. По крайней мере, теперь москвичи будут действовать увереннее.Смущает лишь то, что подопечным Сёмина так и не удалось избавиться от неприятных ошибок. Сам наставник «Локомотива» практически всю игру провёл на ногах. Периодически хозяева изрядно чудили у своей и в своей штрафной. Явно нервничал Гильерме, который подарил сопернику шикарный момент, неудачно сыграв на выходе. А в концовке, когда «Локомотиву» нужно было просто добить «Галатасарай», обнаживший зоны на своей половине поля, «железнодорожники» не проявили летальный подход к шансам. В действиях москвичей была изрядная вальяжность. Например, Антон Миранчук выключился из эпизода, когда после рикошета получил мяч перед вратарской. Естественно, что подобные вещи совершенно несовместимы с успехом в еврокубках.Тем не менее, после победы над «Галатасараем» у «Локо» появились реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Москвичам в заключительном туре нужно обыгрывать «Шальке». Если «Галатасарай» не сможет одержать победу над «Порту», то «Локо» обойдёт турецкий клуб в турнирной таблице. С «Шальке» справиться можно, тем более, что гельзенкирхенцы уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Главное – избежать вальяжности и, наверное, вернуть в состав Фернандеша.