"Его уже раскусили". Российский тренер высказался о Захаряне

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- Захарян поехал в Испанию играть, а не лечиться, но пока больше лечится. Значит, несерьёзно к себе относится. Ему уже будет сложно себя как-то проявить там. Его уже раскусили. Понимают всё о его отрицательных и положительных качествах.