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"Его уже раскусили". Российский тренер высказался о Захаряне

Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин раскритиковал полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна после очередного повреждения.
Фото: Getty Images
Он считает, что постоянные проблемы со здоровьем мешают россиянину проявить себя в Испании.

- Захарян поехал в Испанию играть, а не лечиться, но пока больше лечится. Значит, несерьёзно к себе относится. Ему уже будет сложно себя как-то проявить там. Его уже раскусили. Понимают всё о его отрицательных и положительных качествах.

Если говорить с точки зрения тренера, то, конечно, раздражает, когда у тебя футболист постоянно травмирован. Захаряну надо поменять страну, но его в Испании всё устраивает, он там в шоколаде, - приводит слова Силкина "Советский спорт".

С августа 2023 года Захарян провёл за "Реал Сосьедад" 72 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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