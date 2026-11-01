"Его уже раскусили". Российский тренер высказался о Захаряне

- Захарян поехал в Испанию играть, а не лечиться, но пока больше лечится. Значит, несерьёзно к себе относится. Ему уже будет сложно себя как-то проявить там. Его уже раскусили. Понимают всё о его отрицательных и положительных качествах.
Если говорить с точки зрения тренера, то, конечно, раздражает, когда у тебя футболист постоянно травмирован. Захаряну надо поменять страну, но его в Испании всё устраивает, он там в шоколаде, - приводит слова Силкина "Советский спорт".
С августа 2023 года Захарян провёл за "Реал Сосьедад" 72 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.