Джефферсон Фарфан: сделаю все для победы над "Шальке"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от выездного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке".– Очень рад, что мы добились победы. Тяжелый матч. "Оренбург" хорошо играл на контратаках. Пришлось много бегать и бороться.– Думаю, да. Но главное, что мы победили. Настрой перед последним матчем года с "Шальке" позитивный.– Я провел в "Шальке" семь великолепных лет. Но сейчас я игрок "Локомотива" и сконцентрирован на задачах команды. Могу заверить, что сделаю все для победы во вторник.