ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:03
Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол
Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол
21:05
Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить (23)
Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить (23)
20:02
Андрей Аршавин вернется в "Зенит" (20)
Андрей Аршавин вернется в "Зенит" (20)
18:48
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (9)
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (9)
17:29
Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера (3)
Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера (3)
17:17
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
16:47
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (7)
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (7)
13:39
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
11:50
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершил расследование поведения болельщиков московского ЦСКА на матче группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории" (1:2) 27 ноября 2018 года.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, армейцы наказаны на €13 тысяч за бросание фанатами предметов и проникновение болельщиков на поле.
ЦСКА занял последнее место в турнирной таблице группы G и не вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Армейцы" одержали две победы над мадридским "Реалом", один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
"Газета.ру"
Как сообщает пресс-служба УЕФА, армейцы наказаны на €13 тысяч за бросание фанатами предметов и проникновение болельщиков на поле.
ЦСКА занял последнее место в турнирной таблице группы G и не вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Армейцы" одержали две победы над мадридским "Реалом", один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.