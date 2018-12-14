ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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ЦСКА оштрафован на 13 тысяч евро

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершил расследование поведения болельщиков московского ЦСКА на матче группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории" (1:2) 27 ноября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, армейцы наказаны на €13 тысяч за бросание фанатами предметов и проникновение болельщиков на поле.

ЦСКА занял последнее место в турнирной таблице группы G и не вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Армейцы" одержали две победы над мадридским "Реалом", один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА
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