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Разозливший Абаскаля игрок "Ахмата" Бериша: меня называют главным провокатором? Нет, конечно! Я хороший парень

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Вингер грозненского "Ахмата" Бернард Бериша не согласился с мнением, что его считают главным провокатором в чемпионате России.
Фото: ФК "Ахмат"
"Нет, конечно! Я хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол — эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль. Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум", - сказал Бериша.

Напомним, в декабрьском матче "Ахмата" и "Спартака" между Беришей и Гильермо Абаскалем, который тогда возглавлял московский клуб, произошел конфликт. Грозненцы забили гол, голевую передачу отдал Бернард и побежал праздновать прямо к скамейке "красно-белых". Он прыгнул двумя ногами вперед рядом с Абаскалем, испанец повалил футболиста на поле. Тренер получил красную карточку, а сам Бериша отделался желтой.

Источник: "РБ Спорт"

Бернард Бериша Ахмат
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