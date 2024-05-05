"Нет, конечно! Я хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол — эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль. Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум", - сказал Бериша.
Напомним, в декабрьском матче "Ахмата" и "Спартака" между Беришей и Гильермо Абаскалем, который тогда возглавлял московский клуб, произошел конфликт. Грозненцы забили гол, голевую передачу отдал Бернард и побежал праздновать прямо к скамейке "красно-белых". Он прыгнул двумя ногами вперед рядом с Абаскалем, испанец повалил футболиста на поле. Тренер получил красную карточку, а сам Бериша отделался желтой.
Источник: "РБ Спорт"
Разозливший Абаскаля игрок "Ахмата" Бериша: меня называют главным провокатором? Нет, конечно! Я хороший парень
Вингер грозненского "Ахмата" Бернард Бериша не согласился с мнением, что его считают главным провокатором в чемпионате России.
Фото: ФК "Ахмат"