|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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Массимилиано Аллегри: мы были шокированы тем, как быстро "Аякс" забил в наши ворота
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с "Аяксом" (1:1) во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Ругани провел хороший матч, но я на эту тему не волновался, ведь это очень хороший защитник. Ему просто нужно немного улучшить работу с мячом. Сегодня он проделал в обороне невероятную работу, как и вся линия защиты. У "Аякса" очень классная команда. Она сохраняет контроль над мячом, даже когда для этот нет пространства.
Считаю, что в обороне мы сыграли хорошо, хотя нам стоило действовать лучше в ситуациях, когда мы возвращали себе мяч в середине поля. У нас были сложности после ответного гола, так как мы были слегка шокированы тем, насколько быстро "Аякс" забил. Но затем мы играли лучше. Роналду вновь доказал, что является игроком совершенного иного уровня. Его перемещения, умение выбрать момент... все совершенно не так, как у других", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
"Ругани провел хороший матч, но я на эту тему не волновался, ведь это очень хороший защитник. Ему просто нужно немного улучшить работу с мячом. Сегодня он проделал в обороне невероятную работу, как и вся линия защиты. У "Аякса" очень классная команда. Она сохраняет контроль над мячом, даже когда для этот нет пространства.
Считаю, что в обороне мы сыграли хорошо, хотя нам стоило действовать лучше в ситуациях, когда мы возвращали себе мяч в середине поля. У нас были сложности после ответного гола, так как мы были слегка шокированы тем, насколько быстро "Аякс" забил. Но затем мы играли лучше. Роналду вновь доказал, что является игроком совершенного иного уровня. Его перемещения, умение выбрать момент... все совершенно не так, как у других", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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