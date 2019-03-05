L’Equipe: Поль Погба худший игрок матча "МЮ"— "Барселона"

Авторитетное французское издание L’Equipe считает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба худшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Барселоной" .Чемпион мира 2018 получил тройку по десятибалльной системе.Встреча, прошедшая 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 12-й минуте, когда мяч от защитника манкунианцев Люка Шоу влетел в ворота хозяев.