Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ

Tottenham take a slender lead to City...



Who will win the second leg? ????#UCL pic.twitter.com/TofAFaX1Mf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2019

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Memorable for Mane last time out in Porto...pic.twitter.com/P9EdDPQfJS — Liverpool FC (@LFC) April 16, 2019

Сегодня, 17 апреля, определятся ещё два полуфиналиста Лиги чемпионов. После этого будет сформирована итоговая четвёрка сильнейших клубов Европы, которые и будут оспаривать важнейший клубный трофей. На «Этихаде» Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино вновь сойдутся лицом к лицу, а в Португалии «Порту» постарается хотя бы немного возродить интригу в противостоянии с «Ливерпулем».– об ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов среды.История взаимоотношений Гвардиолы и Почеттино уже довольно долгая. Когда каталонец возглавлял «Барселону», аргентинец был главным тренером «Эспаньола». Понятно, что тогда возможности клубов были слишком неравны, чтобы делать выводы о том, кто лучше адаптировался к этим баталиям. В Англии их взаимоотношения получили новое развитие. Теперь у Почеттино уже куда больше шансов на то, чтобы остановить Гвардиолу, хотя «Манчестер Сити», конечно, всё равно превосходит «Тоттенхэм» в плане ресурсов и состава.Первый матч, проходивший неделю назад на новом стадионе «Тоттенхэма», получился довольно интересным. Нет, команды не устраивали обмен ударами, сыграв довольно осторожно. Но ценители футбола явно оценили перестроения, тактические сюрпризы и, конечно, сюжет. Гости должны были выйти вперёд, но пенальти отбил Юго Льорис. Затем «шпоры» ещё и лишились Гарри Кейна, получившего тяжёлую травму. Но в концовке победу отпраздновали именно лондонцы: Сон Хын Мин точным ударом открыл счёт.Теперь лондонцы отправляются на «Этихад» в хорошем боевом настроении и с неплохими шансами. Понятно, что гостям придётся много обороняться, а без удачи им и вовсе будет крайне сложно обойтись. «Тоттенхэм» понёс колоссальные кадровые потери. Так, матч с «Манчестер Сити» пропустят Кейн, Эрик Дайер, Эрик Ламела и Серж Орье. Под вопросом также находится участие в матче и Деле Алли, который в первой встрече сломал руку. Несмотря на тяжёлую травму, англичанин, по всей видимости, выйдет в старте, «Тоттенхэму» просто некем его заменить.«Тоттенхэму» в последние годы было крайне сложно играть на «Этихаде». Так, лондонцы потерпели шесть поражений в восьми последних гостевых матчах с «Манчестер Сити». Нет сомнений, что «горожане» будут предельно мотивированы. Победа в Лиге чемпионов пока так и остаётся для них несбывшейся мечтой. И если «Сити» в последние годы неоднократно выигрывал чемпионат Англии, то Лига чемпионов пока не несёт приятных воспоминаний для болельщиков.Отметим, что обоим клубам приходится тратить силы на выступление на нескольких фронтах. «Сити» в этом году и вовсе нацелился на четыре трофея. Подопечные Хосепа Гвардиолы уже выиграли Кубок Лиги, вышли в финал Кубка Англии, а также продолжают борьбу с «Ливерпулем» за чемпионский титул. Довольно высокая нагрузка в этом сезоне и на футболистах «Тоттенхэма». Хоть они уже и успешно вылетели из национальных кубков, но зато продолжают борьбу за финиш в Топ-4 английской Премьер-Лиги. За пять туров до конца ещё не ясно вообще ничего: лондонцы хоть и занимают третью строчку, но опережают идущий шестым «МЮ» всего на три балла.Шанс «Тоттенхэма» будет заключаться в контратаках. Лондонцам очень поможет гол в гостях (если, конечно, он состоится). Понятно, что сыграть на 0:0 с «Манчестер Сити» фактически невозможно. В чемпионате Англии в нынешнем сезоне «горожане» в 33 матчах забили 86 мячей. Именно «Манчестер Сити» является самой результативной командой Англии. Против «Тоттенхэма» говорит и тот факт, что в последнее время лондонцы неудачно играют с «Манчестер Сити». Так, три последних матча (не считая игры недельной давности) завершились победами подопечных Хосепа Гвардиолы с общим счётом 8:2. Любопытно и то, что уже в субботу командам предстоит встретиться вновь. Только на этот раз они сыграют в рамках АПЛ.1.29 – 5.87 – 8.70.Второй матч вечера обещает быть куда менее интересным и напряжённым. «Ливерпуль» в первом матче фактически снял все вопросы о том, кто окажется в полуфинале. Понятно, что списывать со счетов заранее никого не стоит, но после гостевого поражения со счётом 0:2 шансы «Порту» стремятся к нулю. Сегодня перед португальским клубом будет стоять задача не только забить два мяча, но ещё и не пропустить. Ведь гостевой гол «Ливерпуля» заставит «Порту» забивать уже четыре.Скорее всего, «Ливерпуль» забьёт ещё в первом тайме (учитывая великолепную игру «красных» в атаке), после чего матч превратится в формальность. Рискнём предположить, что повторится то, что происходило накануне в Барселоне на «Камп Ноу».Есть ли какие-либо шансы у «Порту»? Наверное, единственным преимуществом португальцев является тяжелейший график соперника. «Ливерпуль» в минувшие выходные провёл тяжелейший матч с «Челси», затратив на победу немало сил. Но нужно учитывать и то, что в аналогичной ситуации находится и сам «Порту». Подопечные Сержио Консейсао соперничают с «Бенфикой» за чемпионский титул в Португалии. За пять туров до конца команды набрали равное количество очков, а «орлы» обходят «драконов» из Порту лишь по дополнительным показателям.«Ливерпуль» - один из главных фаворитов Лиги чемпионов. «Красные» сохранят прекрасные шансы на золотой дубль, они уже обладают опытом успешного выступления в еврокубках, учитывая выход команды в финал в прошлом сезоне. Учитывая все расклады, найти интригу в ответном матче может лишь ярый оптимист.Даже немного жаль, что «Порту» не сумел конвертировать в забитые мячи свои моменты в первой встрече. На «Энфилде» португальцы выглядели неплохо, заслуживая, как минимум, один гол. Но после 0:2 для возвращения в игру «драконам» нужно какое-то невероятное стечение обстоятельств.3.70 – 3.57 – 2.08.