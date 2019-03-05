Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.В компенсированное время Рахим Стерлинг отобрал мяч у Эриксена и забил пятый гол, но взятие ворот было отменено из-за вне игры."Я должен быть одним из самых счастливых парней на планете сегодня вечером. Думал, что все кончено. Это было похоже на американские горки. Было весело. Получилась особенная игра", - сказал Эриксен в эфире "BT Sport".