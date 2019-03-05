Рио Фердинанд: то, что произошло, лишает дара речи

Бывший игрок сборной Англии, ныне работающий комментатором и экспертом на британском телевидении, Рио Фердинанд поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:3)."У Лукаса Моуры было три шанса — каждый его гол был красавцем. То, что произошло сегодня, лишает дара речи. Две английские команды создали два таких представления."Тоттенхэм" поставил свое сердце на карту. Выход Фернандо Льоренте — какая замена. Он закрыл Дэйли Блинда. Голландец так и не мог с ним справиться!2 — цитирует Фердинанда BBC.