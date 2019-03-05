Маурицио Сарри: на сегодня АПЛ является сильнейшей лигой мира

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал тот факт, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2018/19 получились полностью английскими.За трофей Лиги чемпионов поспорят "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а в решающем матче Лиги Европы встретятся "Челси" и "Арсенал"."Здесь высочайший уровень конкуренции. Чтобы добраться до финала Кубка лиги, нам потребовалось переиграть "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые добрались до решающего матча Лиги Чемпионов. В финале нам противостояла лучшая на данный момент, по моему мнению, команда Европы, «Манчестер Сити». Поэтому здесь невероятная конкуренция, и на сегодня АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира.Тем не менее, английским клубам приходится тяжело на поздних стадиях еврокубков из-за большего количества матчей в сезоне", — заявил Сарри, который затронул тему финала."Мы проиграли первый финал в сезоне и хотим победить в этом. Наша команда заслуживает этого, поскольку всего три месяца назад мы были в трудном положении. Преодолеть сложности было непросто, поскольку нам противостояли сильные соперники. Тем не менее, мы смогли сделать это и заслуживаем победы в турнире", - цитирует итальянца официальный сайт "Челси".