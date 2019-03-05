Тоби Алдервейрелд: выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет?

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Победить? Почему бы и нет? Мы должны верить. У нас была сложная группа, мы ездили в Дортмунд, чья команда была первой в своей лиге, но победили их. "Сити" – первый в своем чемпионате – тоже был нами повержен. "Аякс" – тоже первый, тоже наша взяла. Так что почему бы и нет?", - цитирует Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.