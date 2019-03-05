Андрей Воронин: приятно, что два гола за "Ливерпуль" я забил "Тоттенхэму"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Андрей Воронин в преддверии финального матча Лиги чемпионов, в котором его бывшая команда сыграет с "Тоттенхэмом", вспомнил свои голы в ворота "шпор".

"Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба – "Ливерпуля". Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за "Ливерпуль" я забил именно в ворота "Тоттенхэма", – написал Воронин.


Теги: Воронин Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 11:39
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