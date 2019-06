Андрей Воронин: приятно, что два гола за "Ливерпуль" я забил "Тоттенхэму"

View this post on Instagram

It was a great honor for me to be part of this great club ? I wanna wish #lfc to win the #UCL today. My two goals against #spurs ? #ynwa? ? Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба #лфк ? Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за #Ливерпуль я забил именно в ворота #Тоттенхэм ?? ? За кого вы сегодня? #AV10