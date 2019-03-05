Андрей Воронин: приятно, что два гола за "Ливерпуль" я забил "Тоттенхэму"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Андрей Воронин в преддверии финального матча Лиги чемпионов, в котором его бывшая команда сыграет с "Тоттенхэмом", вспомнил свои голы в ворота "шпор".
"Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба – "Ливерпуля". Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за "Ливерпуль" я забил именно в ворота "Тоттенхэма", – написал Воронин.
"Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба – "Ливерпуля". Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за "Ливерпуль" я забил именно в ворота "Тоттенхэма", – написал Воронин.
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It was a great honor for me to be part of this great club ? I wanna wish #lfc to win the #UCL today. My two goals against #spurs ? #ynwa? ? Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба #лфк ? Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за #Ливерпуль я забил именно в ворота #Тоттенхэм ?? ? За кого вы сегодня? #AV10