Около 62 тысяч болельщиков "Тоттенхэма" посмотрят финал ЛЧ на экранах на домашней арене

"Тоттенхэм" организовал трансляцию финального матча Лиги чемпионов на своем стадионе. Билеты продавались по 10 фунтов для взрослых и 5 фунтов для детей.

Пресс-служба клуба отметила, что все билеты были раскуплены. Таким образом, на трансляцию финала соберется около 62 тысяч зрителей.

Организаторы пообещали показать матч на самом большом LED-экране в Европе.На стадионе установили два экрана площадью 325 квадратных метров и еще два по 190 квадратных метров. Также один большой экран будет установлен на поле.

"СЭ"
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 19:30
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