Арсен Венгер считает, что в финале ЛЧ "Тоттенхэм" не верил в себя на 100%

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал причину поражения "Тоттенхэма" от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов (0:2)."Лично я считаю, что это был очень, очень средний "Ливерпуль". У "Тоттенхэма" отсутствовал инстинкт убийцы, чувствовал, что это больше связано с психологической составляющей, чем с реальным качеством игры. Чувствовал, что они верили в себя, но не на все 100 процентов", - цитирует Венгера Sky Sports.