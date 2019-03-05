Юрген Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой."Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдём на всё. Посмотрим, что в итоге получится.Наш главный физиотерапевт Ли Нобес работал в "Манчестер Сити" в начале сезона, но потом захотел выиграть Лигу чемпионов… Ладно, шучу", - цитирует Клоппа 101 Great Goals.