Юрген Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдём на всё. Посмотрим, что в итоге получится.

Наш главный физиотерапевт Ли Нобес работал в "Манчестер Сити" в начале сезона, но потом захотел выиграть Лигу чемпионов… Ладно, шучу", - цитирует Клоппа 101 Great Goals.

"Чемпионат.сом"
Теги: Клопп Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм
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