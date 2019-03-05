Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, набрала 2,5 млн подписчиков
Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике.
Личность нарушительницы порядка быстро рассекретили. Ею оказалась американская модель и актриса Кинси Волански.
До скандальной выходки на страницу девушки в инстаграме было подписано менее 400 тысяч человек.
Как только СМИ объявили ее имя, в соцсетях Волански количество подписчиков стало расти.
В настоящее время на аккаунт американки подписалось более 2,5 миллиона человек.
Сообщается, что модель связана с русским пранкером, проживающим в США, Виталием Здоровецким, который также выбегал на поле во время финала чемпионата мира 2014 года.
"Газета.ру"
Личность нарушительницы порядка быстро рассекретили. Ею оказалась американская модель и актриса Кинси Волански.
До скандальной выходки на страницу девушки в инстаграме было подписано менее 400 тысяч человек.
Как только СМИ объявили ее имя, в соцсетях Волански количество подписчиков стало расти.
В настоящее время на аккаунт американки подписалось более 2,5 миллиона человек.
Сообщается, что модель связана с русским пранкером, проживающим в США, Виталием Здоровецким, который также выбегал на поле во время финала чемпионата мира 2014 года.
"Газета.ру"