Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, набрала 2,5 млн подписчиков

Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике.Личность нарушительницы порядка быстро рассекретили. Ею оказалась американская модель и актриса Кинси Волански.До скандальной выходки на страницу девушки в инстаграме было подписано менее 400 тысяч человек.Как только СМИ объявили ее имя, в соцсетях Волански количество подписчиков стало расти.В настоящее время на аккаунт американки подписалось более 2,5 миллиона человек.Сообщается, что модель связана с русским пранкером, проживающим в США, Виталием Здоровецким, который также выбегал на поле во время финала чемпионата мира 2014 года.