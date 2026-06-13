Дасаев - о победе "Спартака" в Кубке России: очень хороший знак

"То, что "Спартак" выиграл трофей, - очень хороший знак. Будем надеяться на лучшее. Верим, что в следующем сезоне будем бороться за золотые медали. Надеемся, переживаем и болеем", - сказал Дасаев "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 52 очка в 30 матчах. Команда одержала 15 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений в Российской Премьер-Лиге.
В конце мая 2026 года красно-белые выиграли Кубок России. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу над "Краснодаром" в финале турнира (1:1, 4:3).