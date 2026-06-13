Новосельцев назвал потолок сборной США на ЧМ-2026

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"В моем видении, потолок США - это 1/4 финала, до 1/8 точно доберутся. В целом пока США выглядят очень уверенно. У них прессинг высокий, тактические комбинации, техническое оснащение хорошее, физика в порядке", - сказал Новосельцев в эфире "Матч ТВ"

Иван Новосельцев заявил, что у национальной команды США хорошие техника и физика.Сегодня, 13 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными США и Парагвая. Встреча завершилась победой североамериканской команды со счетом 4:1.Далее подопечным Маурисио Почеттино предстоит встретиться со сборными Австралии и Турции.