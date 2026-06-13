Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Новосельцев назвал потолок сборной США на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Иван Новосельцев высказался о национальной команде США.
Фото: Getty Images
Иван Новосельцев заявил, что у национальной команды США хорошие техника и физика.

"В моем видении, потолок США - это 1/4 финала, до 1/8 точно доберутся. В целом пока США выглядят очень уверенно. У них прессинг высокий, тактические комбинации, техническое оснащение хорошее, физика в порядке", - сказал Новосельцев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 13 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными США и Парагвая. Встреча завершилась победой североамериканской команды со счетом 4:1.

Далее подопечным Маурисио Почеттино предстоит встретиться со сборными Австралии и Турции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится