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Батак оценил решение "Динамо" не продавать Тюкавина в "Зенит"

Бывший игрок "Динамо" Радослав Батак высказался об интересе "Зенита" к Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Зенит"
Радослав Батак заявил, что нападающий является очень важной частью бело-голубых.

"Правильно, что "Динамо" не согласилось продавать Тюкавина в "Зенит". Пришёл новый тренер, так что, видимо, они серьёзно готовятся к следующему сезону.
Даже если предлагают большие деньги, надо сохранять Константина. Тюкавин - очень важная часть "Динамо", - сказал Батак Metaratings.

Константин Тюкавин является выпускником академии московского "Динамо". В текущем сезоне за бело-голубых нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" отказалось от предложения "Зенита" по переходу Тюкавина.

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