Батак оценил решение "Динамо" не продавать Тюкавина в "Зенит"

"Правильно, что "Динамо" не согласилось продавать Тюкавина в "Зенит". Пришёл новый тренер, так что, видимо, они серьёзно готовятся к следующему сезону.Даже если предлагают большие деньги, надо сохранять Константина. Тюкавин - очень важная часть "Динамо", - сказал Батак Metaratings.
Константин Тюкавин является выпускником академии московского "Динамо". В текущем сезоне за бело-голубых нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" отказалось от предложения "Зенита" по переходу Тюкавина.