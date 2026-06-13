Спортдир "Ахмата": возможно, кто-то из игроков ЧМ-2026 окажется в клубе

"Наши сотрудники внимательно следят за чемпионатом мира. Мы просматриваем игроков разных сборных. Вполне возможно, что по итогам ЧМ-2026 кто-то из игроков с мундиаля окажется в "Ахмате".У нас стоит задача приобрести ещё нескольких игроков", - сказал Газзаев Metaratings.
В прошедшем сезоне грозненский "Ахмат" занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков в 30 матчах. Подопечные Станислава Черчесова одержали 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня, финал состоится 19 июля. В турнире принимают участие 48 национальных команд.