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Спортдир "Ахмата": возможно, кто-то из игроков ЧМ-2026 окажется в клубе

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о возможных трансферах клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
Спортивный директор грозненского клуба заявил, что сотрудники следят за матчами чемпионата мира и просматривают игроков.

"Наши сотрудники внимательно следят за чемпионатом мира. Мы просматриваем игроков разных сборных. Вполне возможно, что по итогам ЧМ-2026 кто-то из игроков с мундиаля окажется в "Ахмате".
У нас стоит задача приобрести ещё нескольких игроков", - сказал Газзаев Metaratings.

В прошедшем сезоне грозненский "Ахмат" занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков в 30 матчах. Подопечные Станислава Черчесова одержали 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня, финал состоится 19 июля. В турнире принимают участие 48 национальных команд.

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