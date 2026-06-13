Спортдир "Ахмата": возможно, кто-то из игроков ЧМ-2026 окажется в клубе

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о возможных трансферах клуба.

Фото: ФК "Ахмат"

"Наши сотрудники внимательно следят за чемпионатом мира. Мы просматриваем игроков разных сборных. Вполне возможно, что по итогам ЧМ-2026 кто-то из игроков с мундиаля окажется в "Ахмате".