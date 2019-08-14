Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов прокомментировал победу команды над "Порту" в гостях в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
"Да, наверное, много кто не верил, но самое главное, что мы верили в самих себя. Мы выходили с уверенностью, что мы можем это сделать, была огромная мотивация и настрой.
Эта победа — подарок Галицкому? Конечно, но я только после игры узнал, что у него день рождения. Шапи — молодец, он не опускает голову, так как не часто выходит в основном составе, но сколько раз он приносил пользу команде, выходя на замену. После этой игры Шапи, наверное, еще больше вырос как футболист. Думаю, он готов играть в основном составе, но все будет зависеть от него и главного тренера. Главное — работать и делать результат.
Какой бы соперник не был в следующей стадии, "Олимпиакос" это или другая команда, будет сложно в любом случае. Все знают, что в Греции болеют за команду мощно, но на это не нужно обращать внимание, нужно выходить с еще большей самоотдачей. Надо настраиваться, что будет тяжело.
Что касается поздравлений от Галицкого — мы еще не прилетели. Завтра будет собрание, думаю, Сергей Николаевич похвалит ребят и даст дальнейшие наставления", - цитирует Камболова Sport24.
Руслан Камболов: Шапи еще больше вырос после игры с "Порту"
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