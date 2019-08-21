В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" с крупным счетом проиграл "Олимпиакосу" (0:4).
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89.
"Олимпиакос": Жозе Са, Семеду, Мерия, Цимикас, Элабделлауи, Гильерме, Бухалакис, Поденсе, Масурас (Ранджелович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Герреро.
"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Спайич, Рамирес, Петров, Камболов, Вильена, Кабелла (Олссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 59), Берг (Игнатьев, 69).
Предупреждения: Ранджелович, 86.
"Краснодар" со счетом 0:4 проиграл "Олимпиакосу"
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