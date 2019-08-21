» » "Краснодар" со счетом 0:4 проиграл "Олимпиакосу"

"Краснодар" со счетом 0:4 проиграл "Олимпиакосу"

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" с крупным счетом проиграл "Олимпиакосу" (0:4).

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89.

"Олимпиакос": Жозе Са, Семеду, Мерия, Цимикас, Элабделлауи, Гильерме, Бухалакис, Поденсе, Масурас (Ранджелович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Герреро.

"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Спайич, Рамирес, Петров, Камболов, Вильена, Кабелла (Олссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 59), Берг (Игнатьев, 69).

Предупреждения: Ранджелович, 86.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Краснодар Олимпиакос
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Данил Круговой: финансовый фактор никак не повлиял на мое решение о переходе в "Зенит"
"Краснодар" со счетом 0:4 проиграл "Олимпиакосу" 93
Коммерческий директор "Спартака" Атаманенко покинул клуб 1
"Динамо" и "Локомотив" суммарно оштрафованы на 95 тысяч рублей, Семин - на 30 тысяч
Леонид Федун заподозрил "Матч ТВ" в предвзятости к "Спартаку": видимо, есть некое указание 7
Судья Матюнин подписал бумагу о том, что не слышал оскорблений Семака, и пропустил заседание КДК РФС 7
Олег Кононов: в первом матче с "Брагой" "Спартаку" нужно, в первую очередь, не пропустить
"Спартак" оштрафован на 350 тысяч рублей по итогам 6-го тура РПЛ. ЦСКА - на 360 тысяч 1
"Зенит" наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с "Краснодаром"
Роман Зобнин: после эмоционального матча с ЦСКА будет непросто, но мы найдем силы и на "Брагу"
Полузащитник "Зенита" Краневиттер попал в сферу интересов "Болоньи" 1
Тренер "Оренбурга" дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение
Олег Кононов: я пожелал Зе Луишу стать лучшим игроком чемпионата Португалии
"Оренбург" арендовал двоих футболистов "Динамо" 2
"Олимпиакос" - "Краснодар": стартовые составы команд 7
Роман Зобнин: сказали, Зе Луиш уехал на тренировку и не вернулся. Игроки "Спартака" по нему соскучились 1
Леонид Федун: VAR нужно внедрить как можно быстрее, а все спорные эпизоды необходимо транслировать по ТВ 1
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Олег Кононов - о дисквалификации Семака: это эмоции. Каждый тренер справляется с ними самостоятельно 4
Полузащитник "Краснодара" Вильена вызван в сборную Голландии
Голкипер "Ромы" Ульсен может перейти в "Динамо"
"ПСЖ" оценивает Неймара в 200 миллионов. "Барселона" готова заплатить 160 и в рассрочку 1
Бывшая жена Аршавина не будет обжаловать отказ в возбуждении против него дела
"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым 3
"Брага": мы не владеем правами на трансляцию игры со "Спартаком" 6
Дармиан попросил "МЮ" продать его. Футболист хочет вернуться в Италию
Александр Зотов: если Тарасов получил травму пока действовал контракт, "Локо" должен оплатить лечение 1
"Луч": Калугина возили по больницам с переломом челюсти, так как нет такой, где есть все врачи 3
"Монако" арендовал у "Лестера" Слимани
Малком: "Зенит" приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня 1
Все новости