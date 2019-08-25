Дамир Скомина назначен главным судьей на матч "Краснодара" и "Олимпиакоса"

Как сообщает пресс-служба УЕФА, словенский арбитр Дамир Скомина рассудит ответный матч плеф-офф Лиги чемпионов.

Так же помощники: Юре Прапротник, Роберт Вукан. Четвертый рефери - Раде Обренович. Видеопомощник рефери — Массимилиано Иррати.



Матч "Краснодар" — "Олимпиакос" состоится 27 августа, начало в 22:00 по московскому времени. В первом матче "Краснодар" проиграл со счетом 0:4.