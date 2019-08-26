Магомед-Шапи Сулейманов: камбэк? Ничего невозможного нет

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.



- Вы забили "Байеру" со штрафного гола. Будете готовы и завтра исполнять штрафные или же играть головой?



- Я головой нечасто забиваю, а со штрафных - да, если мяч будет на моей позиции, то буду бить я. Мне доверяют в команде.



Камбэк? Ничего невозможного нет. Есть много подобных случаев. После игры надо знать, что оставили все силы на поле. Нам надо выйти с запредельным настроем.



- На вас давит то, что от вас постоянно ждут голов?



- Я сам жду от себя голов в каждой игре. Просто на меня приклеился этот ярлык. Я всегда выхожу с запредельным настроем.



Rusfootball.info