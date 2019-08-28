"Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши. Предпочтений нет. Кто будет — тот будет. Я абсолютный фаталист. Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть", — приводят слова Кикнадзе "Известия".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа. Начало мероприятия — 19:00 мск.
Василий Кикнадзе: кто бы ни был в группе с "Локомотивом", мы должны с ними играть
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»