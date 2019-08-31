Роман Широков — о перспективах "Зенита": дай бог в Лигу Европы выйти

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для "Зенита". Чемпионам России достались "Бенфика", "Лион" и "Лейпциг".

Фото: Sportbox.ru