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Роман Широков — о перспективах "Зенита": дай бог в Лигу Европы выйти

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для "Зенита". Чемпионам России достались "Бенфика", "Лион" и "Лейпциг".
Фото: Sportbox.ru
"Зенит" обязан выходить из такой группы в Лиге чемпионов? "Зениту" дай бог в Лигу Европы выйти. "Бенфика" — это топ-клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Неудобный для наших команд. "Лион"? Наверное, смешно говорить о том, что "Зенит" и "Лион" равны.

Остается "Лейпциг". "Зенит" совсем недавно встречался с этой командой. В одном матче питерцы проиграли, во втором — сыграли вничью. Просто с немцами мы чуть лучше играем, чем с португальцами и французами. Французы — вообще очень непростые для нас соперники, сложные. Так что "Зениту" придется крайне тяжело. Понятно, что задача-максимум — выйти из группы, а задача-минимум — Лига Европы. Но это будет невероятно тяжело сделать", — приводит слова Широкова "Спорт-экспресс".


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Теги: Широков Зенит Лига чемпионов Лига Европы
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