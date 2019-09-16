"Все болельщики "Зенита" ждут, что команда успешно выступит в столь серьёзном турнире. Для этого есть основания, прежде всего сильный состав. Хотя соперники не подарок. "Лейпциг" лидирует в чемпионате Германии. "Лион"тоже мощная команда, которой удалось преодолеть временные трудности.
"Бенфика" — завсегдатай еврокубков, для неё Лига чемпионов очень важна в материальном плане: клуб может заработать, а футболисты, блеснув, подписать более выгодный контракт. К слову, "Бенфика" уже дважды выбивала "Зенит" в плей-офф. Для начала нам надо выйти из группы. Если "Зенит" дойдёт до полуфинала, это будет большой успех", — цитирует Радченко пресс-служба УЕФА.
Дмитрий Радченко: если "Зенит" дойдёт до полуфинала ЛЧ, это будет большой успех
Экс-нападающий и тренер академии "Зенита" Дмитрий Радченко оценил шансы петербургской команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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