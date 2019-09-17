Лучший рэпер из футболистов, лучший футболист из Дембеле и объект интереса Гвардиолы. С кем сыграет "Зенит"

Вратарь Антони Лопеш
Главный любимчик болельщиков "Лиона". Лопеш в системе "олимпийцев" с 2000 года, но выступать за взрослую команду начал с 2012 года, когда золотые времена клуба уже закончились. Так что все последние локальные победы "Лиона" связаны с португальцем в воротах – это и серебряные медали 2014/2015, 2015/2016 и попадание в финал Кубка французской лиги (да, бестрофейные, тяжелые годы выпали на долю команды). При этом клуб, состав которого каждое лето подвергается кадровым испытаниям из-за покупок/продаж, бескомпромиссно отдал вратарскую линию на откуп Лопешу. С другой стороны, стабильность "Лиона" полностью зависит от трансферов во вне, и поступи по португальцу достойное предложение, никто держать его насильно не стал бы. А, значит, таких офферов не было. И это странно.
Лопеш – вратарь с фантастической реакцией. Его тройной сэйв в матче против "Сент-Этьена" – это недосягаемый киперский топ. После того спасения болельщики стали называть Лопеша Богом. Кстати, вратарь стал чемпионом Европы в 2016 году, хотя во Франции не сыграл ни одного матча (факт чисто для Черданцева).
Нападающий Мусса Дембеле
Бриллиант "Лиона", основной капитал, штучный товар на рынке, который способен обеспечить трансферную кампанию клуба. Еще 2 года назад Антонио Конте просил купить ему Дембеле в "Челси", но получил отказ. "Синие" не захотели выкладывать за парня из "Селтика" 40 миллионов фунтов. А в Шотландии (точнее, в ее зеленой-белой части) Муссу обожали. Хотя он не защищал независимость от английских господ, не нашел Лохнесское чудовище. Просто Дембеле в матче против "Глазго Рейнджерс" отгрузил трешку в ворота соперника. А это уже повод стать кумиром у болельщиков "Селтика". И нападающий до сих пор дает обратную связь в Шотландию. В своем твиттере он активно, с порцией мощной критики обсуждал переход главного тренера Брендана Роджерса из "Селтика" в "Лестер".
Свой характер Дембеле не скрывал, когда еще находился в академии ПСЖ. Мусса бросил парижан, когда понял, что с катарскими деньгами там ставку на молодых делать не станут. Качественный круиз сначала в "Фулхэм", а потом в "Селтик" сделали из Дембеле лучшего молодого французского футболиста по итогам 2017 года. Сейчас Дембеле – это машина по созданию лионовских голов. Особенный Жозе Моуринью видел в Муссе много общего с Дидье Дрогба. Кстати, "Селтик" еще вспомнит о форварде добрым словом. Дело в том, что в его соглашении заложен процент в пользу шотландцев с будущего трансфера. Так что кельты расстроились, когда этим летом Дембеле отказал "Ювентусу"…
Полузащитник Мемфис Депай
Этот парень не пропадет и без футбола. Он уже начал готовить себе аэродром для мягкого приземления после окончания карьеры. Хотя, аэродром предназначен не только для посадок, но и для взлетов. Несколько стильных клипов и Youtube-канал с почти 300 тысячами подписчиков – неплохо для стартапа в музыкальной индустрии. Бизнес-джеты, тачки - все, что должно быть у настоящего рэпера. Тексты в миксе голландского и английского языков. Даже есть feat с Квинси Промесом. Кстати, у экс-полузащитника "Спартака" читать рэп получается не хуже, чем у друга Мемфиса. Депай практикует и фристайл. Жаль, что на 17-й независимый заявки уже закрыты.
В одном из треков Депай читает про мальчика, который хочет стать звездой футбола. Намек прямее некуда, конечно. Неизвестно, в рэпе ли дело, но в нынешнем сезоне карьера Мемфиса возрождается. В чемпионате за 4 матча Депай настрелял 4 гола, очень круто съездил в национальную сборную, где сначала помог "оранье" победить Германию, а потом стал одним из авторов разгрома эстонцев. Хотя кто его решил похоронить в футболе? Депаю всего лишь 25 лет, он еще успеет и в "Манчестер Юнайтед" вернуться, и кучу титулов выиграть. Главное - это желание. А про футбол Мемфис даже в своих треках не забывает.
Полузащитник Люка Тусар
"Он скромный, трудолюбивый парень, который знает, чего хочет", - так охарактеризовал Тусара главный тренер сборной Франции U19 Жоэль Фреше. Именно в юношеской команде "трехцветных" по-настоящему проявился талант полузащитника. Тусар предстал не по годам уверенным игроком, настоящим универсалом, способным закрыть и опорную зону, и сделать завершающий удар. Финал юношеского Евро яркий пример - Тусар отличился, поучаствовав в разгроме итальянцев в решающем матче.
В "Лион" Тусар перебрался из "Валансьена" и сразу нарвался на сравнения с Максимом Гоналоном (хотя в качестве ориентира тот точно не подойдет). Только с сезона 2016/2017 годов Люка закрепился в основе и прогрессировал-прогрессировал. Его рост заметил сам Хосеп Гвардиола. По характеристикам главный тренер "Сити" видел в Тусаре замену Фернандиньо. А прошлой зимой предметный интерес к хавбеку проявлял... питерский "Зенит". Однако, "Лион" даже не стал вести переговоры, потому что только продлил с Тусаром контракт и не был заинтересован в его продаже. Да и сам игрок видит, куда уезжали те же Ляказетт, Менди и Ндомбеле, поэтому предпочел бы другой трансфер.
Фото: инстаграм Мемфиса Депая, РИА Новости, Global Look Press, официальный сайт "Лиона"