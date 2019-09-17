В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" дома сыграл вничью со "Славией" со счетом 1:1.
Лига чемпионов
1 тур
Гол: Олайинка, 64, Барелла, 90+1
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович (Барелла, 71), Сенси, Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Лукаку, Мартинес (Политано, 72)
Славия: Коларж, Говорка, Цоуфаль, Кудела, Борил, Соучек, Траоре (Зеленый, 59), Олайинка (Провод, 85), Масопуст (Юсуф, 79), Станчу, Гушбауэр
Предупреждения: Говорка, 40, Асамао, 54, Мартинес, 66, Политано, 83, Соучек, 90+1
"Интер" добился ничьей в матче со "Славией"
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