"Интер" добился ничьей в матче со "Славией"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" дома сыграл вничью со "Славией" со счетом 1:1.



Лига чемпионов



1 тур



Гол: Олайинка, 64, Барелла, 90+1



Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович (Барелла, 71), Сенси, Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Лукаку, Мартинес (Политано, 72)



Славия: Коларж, Говорка, Цоуфаль, Кудела, Борил, Соучек, Траоре (Зеленый, 59), Олайинка (Провод, 85), Масопуст (Юсуф, 79), Станчу, Гушбауэр



Предупреждения: Говорка, 40, Асамао, 54, Мартинес, 66, Политано, 83, Соучек, 90+1