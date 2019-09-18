"Манчестер Сити" в Харькове разгромил "Шахтер"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Шахтером" - 3:0.
Лига чемпионов
1 тур
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76
Шахтёр Д: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Болбат, Тайсон, Степаненко, Соломон (Коноплянка, 46), Патрик (Антониу, 74), Марлос, Мораес (Дентиньо, 77)
Манчестер Сити: Эдерсон, Зинченко, Отаменди, Уолкер (Канселу, 81), Фернандиньо, Де Брёйне (Силва, 77), Гюндоган, Эрнандес (Менди, 83), Жезус, Стерлинг, Марез
Предупреждения: Эрнандес, 29
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