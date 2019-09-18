В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" дома обыграл "Реал" - 3:0.
Лига чемпионов
1 тур
Голы: Ди Мария, 14, 33, Мёнье, 90+1
ПСЖ: Навас, Мёнье, Кимпембе, Бернат, Силва, Маркиньос (Эррера, 70), Гейе, Верратти, Ди Мария, Сарабия, Икарди (Шупо-Мотинг, 60)
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Родригес (Васкес, 70), Каземиро, Кроос, Бензема, Азар (Йович, 70), Бэйл (Жуниор, 79)
Предупреждения: Карвахаль, 32, Ди Мария, 82, Жуниор, 82, Варан, 89, Бернат, 90+3
Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ"
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