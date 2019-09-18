» » Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ"

Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" дома обыграл "Реал" - 3:0.

Лига чемпионов

1 тур

Голы: Ди Мария, 14, 33, Мёнье, 90+1

ПСЖ: Навас, Мёнье, Кимпембе, Бернат, Силва, Маркиньос (Эррера, 70), Гейе, Верратти, Ди Мария, Сарабия, Икарди (Шупо-Мотинг, 60)

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Родригес (Васкес, 70), Каземиро, Кроос, Бензема, Азар (Йович, 70), Бэйл (Жуниор, 79)

Предупреждения: Карвахаль, 32, Ди Мария, 82, Жуниор, 82, Варан, 89, Бернат, 90+3


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: ПСЖ Реал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Севилья 4 10
2 Атлетико  4 9
3 Реал Мадрид 4 8
4 Атлетик Б 4 8
5 Барселона 4 7
6 Гранада 4 7
...
20 Леганес 4 0
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 5 12
2 Ренн 5 10
3 Нант 5 10
4 Марсель 5 10
5 Лилль 5 9
6 Ницца 5 9
...
20 Дижон 5 1
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Роман Павлюченко: я бы в перерыве поменял вратаря "Байера"
Двужильный Баринов и непроходимый Чорлука. Оценки "Локо" в матче с "Байером"
Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл без мяча, поэтому и победил "Байер"
Василий Кикнадзе: уверен, что для "Локо" это только начало в этой Лиге чемпионов
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 16
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" уже выступил лучше в Лиге чемпионов, чем в прошлом году 1
Петер Бос? Сёмин – босс! «Локомотив» – лидер группы! 2
"Ювентус" не смог удержать победу в матче с "Атлетико" 1
Мадридский "Реал" с крупным счетом проиграл "ПСЖ" 6
"Манчестер Сити" в Харькове разгромил "Шахтер" 3
"Локомотив" на выезде обыграл "Байер" 57
Катерина Кейру: Новосельцев - худший из всех футболистов, которые есть 2
Александр Бородюк может возглавить сборную Камеруна
Гарри Кейн: это только первый матч, мы будем биться за выход из группы
Гус Тиль: надеюсь, что в ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски 1
Александр Кокорин должен начать тренировки с "Зенитом" в конце этой недели 1
Урош Спайич: мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол
Адвокат Протасовицкого: если 24-го откажут в УДО, то он будет сидеть до конца срока
"Тоттенхэм" упустил победу над "Олимпиакосом", ведя 2:0 по ходу матча
"Краснодар" не будет продолжать сотрудничество с Павлом Мамаевым
Стивен Джеррард намерен победить "Фейеноорд" в память о Риксене
Стали известны составы "Атлетико" и "Ювентуса"
"ПСЖ" - "Реал": Икарди, Азар и Бэйл сыграют с первых минут
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Байером" 14
Сергей Матвеев: швейцарцы быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола
Названа зарплата Кокорина в "Зените" 27
Четырех фанатов "Локомотива" не пустили в Германию на матч с "Байером"
Гончаренко рассказал о череде травм в ЦСКА
Адриано поблагодарил "Спартак" за вмешательство в ситуацию с фанатом ЦСКА, назвавшим его обезьяной 2
"Олимпиакос" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
Все новости