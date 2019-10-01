Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" с "Атлетико" в Лиге чемпионов.
"Конечно же, мне гораздо больше хочется получить позитивное и положительное от этого матча. Как болельщику "Локомотива", хочется забыть прошлогодние игры: восемь пропущенных, один забитый. Мало что с тех пор изменилось в "Локомотиве" и "Атлетико" в плане состава, разве что Гризманна нет.
Если "Локомотив" выйдет из группы в плей-офф Лиги Европы, то это тоже будет неплохо. Я вижу "Локомотив" всегда чемпионом во главе с Юрием Палычем, но сейчас нужно реально смотреть на вещи. Конечно же, соперники более классные и мастеровитые. Но за что мы любим футбол? За то что он иногда приносит чудеса. Так что во всяком случае верим в это чудо и в "Локомотив". Чудесно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но попасть в Лигу Европы тоже неплохо.
Я предполагаю, что будет ничейный исход — 1:1", - цитирует Нигматуллина Sport24.
Руслан Нигматуллин: выход "Локо" в плей-офф ЛЧ? Давайте реально смотреть на вещи
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