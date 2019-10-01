Чего хватает в Премьер-Лиге, того мало в Лиге Чемпионов. "Атлетико" разделался с "Локо" на классе

Rusfootball.info - о втором матче "железнодорожников" на групповом этапе Лиги Чемпионов, в котором клуб из Мадрида наглядно продемонстрировал разницу между командами в классе.

Фото: Официальный твиттер ФК "Локомотив"

Costa missed from here. Diego, please, give me strength pic.twitter.com/Tlggh4nbVb — Sean (@SeanWalkerSport) October 1, 2019

33’ Рифат Жемалетдинов с трудом поднимается с газона и покидает поле с докторами «Локо»... сразу отметим, что контакта с соперниками не было. На поле выходит Брайан Идову! ?#ЛокоАтлетико #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7adS4S7vCC — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 1, 2019

Перед сегодняшним матчем в достаточно приличном количестве случаев мне попадалось мнение, что "Атлетико" не очень удачно начал сезон. Но аргументов, чтобы согласиться с ним, услышать или увидеть не удалось. Команда Симеоне стартовала с трех побед подряд, единственный раз проиграла в матче после паузы на игры сборных, сыграла в нулевую ничью с "Реалом" и в результативную с "Ювентусом". Причем, против итальянского клуба она отыгралась со счета 0:2.Другое дело, что "Атлетико" пытается несколько переформатировать свою философию. Симеоне пробует отказаться от заточенности на оборону и хочет играть в более атакующем стиле. А к усилению качества игры на чужой половине поля аргентинский тренер приступил как раз в тот момент, когда почувствовал, что можно оттолкнуться от мощного оборонительного фундамента. Так что в конкретный день - 1 октября - "мадридцы" фактически, может, и слабее себя самих образца прошлого сезона, но они уже начали переход на новый качественный уровень.Впрочем, в любом своем состоянии "испанцы" получили бы во встрече с "Локомотивом" мяч и инициативу. Ни для кого не секрет, что так уж устроена команда Семина - результат ей приносит игра от соперника. Тем более что Юрий Павлович, оставшись довольным субботним матчем против "Зенита", не сделал ни единого изменения в составе. Ставка была сделана ровно на то, что сработало три дня назад. Но в этот раз "Локо" испытывал более мощное давление. Все-таки при всем уважении к клубу из Питера "Атлетико" сейчас более мастеровитый.С игры моменты у ворот Гильерме возникало не так часто. Основная угроза, как ни странно для традиционно обученных "железнодорожников", приходила с угловых. Только в первые 20 минут игроки "Атлетико" трижды били после подач с угла. И если первые две попытки были не самыми опасными, то третья в исполнении Диего Косты просто обязана была превращаться в гол. Спасибо испанскому нападающему за то, что он промазал с нескольких метров по пустым воротам.Упущенный вернейший шанс забить будто оглушил команду Симеоне. "Локомотив" впервые в матче более-менее стабильно стал выбираться на чужую половину поля. Вот уже Смолов получил возможность пробить после передачи Игнатьева, вот уже Крыховяк своей активности заработал опасный штрафной. Казалось, что "железнодорожники" готовы окончательно выровнять игру, но "Атлетико" снова включился. Ближе к концу первого тайма у Гильерме появилась очередная работа.Отличие от стартовых минут встречи, правда, все же было. "Локомотив" стал более акцентировано бежать в контратаки. На перерыв команды, например, ушли не после какой-нибудь атаки "мадридцев", а после симпатичного наступления "москвичей", которое завершилось неточным ударом Идову. Брайан, кстати, вышел на поле вместо получившего травму Жемалетдинова. Семину пришлось сделать вынужденную замену через полчаса после начала матча.Жаль, конечно, что в дебюте второго тайма случилось то, чего можно было опасаться после первых 45 минут. Атаки "Атлетико" оказались более разящими, чем контратаки "Локо". "Москвичи" пропустили очень быстрый гол, упустив на левом фланге Морату и не успев за Жоао Феликсом в центре. Все началось с достаточно банального аута гостей на их половине поля, но ряд ошибок хозяев привел к пропущенному голу. Потеря концентрации? Пожалуй, нет. Класс игроков мадридского клуба дал им возможность повести в счете.После того, как счет стал 0:1, "Локомотив" попробовал перевести акцент своих действий на атаку, но следствием этого стал лишь второй гол "испанцев". Неудачно поданный угловой хозяев, неудачная попытка Игнатьева нанести удар с подбора, и получайте - "Атлетико" забивает в стремительной контратаке. Была, конечно, надежда, что VAR отменит гол, но, как показывает практика, в таких неоднозначных случаях судьи встают на сторону атакующих и фиксируют взятие ворот. Практически один в один такая же ситуация была сегодня в матче другой мадридской команды - "Реала" с "Брюгге".Но что приятно - "Локомотив" не потерял веру в возможность отыграться. И в очередной раз мы восхищаемся Крыховяком, который является абсолютной звездой для нашего чемпионата и который в матчах Лиги Чемпионов доказывает, что он футболист высочайшего уровня. Все более-менее опасные моменты "Локо" в последние полчаса были связаны именно с ним. Гжегож, по традиции, и передачи раздавал, и сам бил. Интереснее, без сомнения, получалось во вторых случаях. Чего только стоят его два подряд удара на 73-й минуте - как Облак смог спасти "Атлетико"?Но что все-таки неприятно - "Локомотиву" так и не удалось приблизиться к ничье и хотя бы одному набранному очку. "Железнодорожники" создали несколько неплохих моментов, но с реализацией не сложилось. А исход встречи в итоге решили эпизоды, в которых им не хватило оборонительного мастерства и в которых индивидуальные ошибки были помножены друг на друга, образовав коллективные. "Локо" играл с желанием, с высокой самоотдачей, но проиграл вполне заслуженно. "Атлетико" наглядно продемонстрировал разницу между командами в классе.