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Василий Кикнадзе: не припомню такой поддержки, как в матче с "Атлетико". Низкий поклон болельщикам

Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов и поблагодарил болельщиков железнодорожников за поддержку.
Фото: "Чемпионат"
"Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру. Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Продолжаем борьбу. Травмы, конечно, беспокоят, но некоторые игроки травмируются, другие возвращаются в строй. Посмотрим, как будет в ближайшей игре с "Арсеналом", — цитирует Кикнадзе ТАСС.


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Теги: Кикнадзе Атлетико Локомотив Лига чемпионов
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