Василий Кикнадзе: не припомню такой поддержки, как в матче с "Атлетико". Низкий поклон болельщикам

Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов и поблагодарил болельщиков железнодорожников за поддержку.

Фото: "Чемпионат"