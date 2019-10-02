Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тактике и заменах, которые он использовал в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (3:1).
"Много передач с фланга шло у соперника. Мы добавили Осорио — еще одного высокого игрока в центр.
В концовке матча игра больше складывалась так, что "Бенфика" быстро доставляла мяч вперед. Так что замена была нужна и по этому. Игра так диктовала: нам нужна была надежность. "Бенфика" перестроилась, стала играть на высоких нападающих", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сергей Семак: игра так диктовала: нам нужна была надежность
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