Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в Лиге чемпионов над "Бенфикой" (3:1) прокомментировал моменты матча в Санкт-Петербурге и поделился ожиданиями от противостояния с соперниками в группе G.
"Я считаю, что еще голевая у меня была. Когда я пропустил на Азмуна. Англичане же говорят, что это скрытая голевая. Англичане — родоначальники футбола. Думаю, они разбираются. Так что "гол+пас".
Говорите, "Зенит" серьезно преобразился с матча против "Локо"? На это есть много причин. Команде при падении надо уметь вставать и делать правильные анализы. Плохой был матч с "Локомотивом". Но здесь Лига чемпионов. Играли дома. Так что всем огромное спасибо! Всем, кто пришел в столь поздний час. Нас очень круто поддерживали. Эта домашняя атмосфера дорогого стоит.
Помогло ли, что команда выходила на разминку под Чайковского? Я думаю, не все знали, под кого мы выходим. Многие и книжку-то через раз листали, думаю. Так что не думаю, что особо помогло. Вот мне как эстету — тоже не помогло!
В первом тайме, как говорят в народе, мне лося хорошенького парень зарядил. Я в шоке. Но вот ледика набрал и буду восстанавливаться.
Мы были уверены, что "Лейпциг" выиграет. Это фаворит нашей группы. Очень сильная команда. И для нас это шок, что они дома проиграли "Лиону". Сигнал был, что они "Шальке" проиграли в чемпионате, но я думал, что они уверенно "Лион" победят. В нашей группе все только завертелось сейчас. Понятно, что решающими будут две игры с "Лейпцигом". Надо очки набирать там. Иначе будет тяжело", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.
Артем Дзюба: решающими для "Зенита" будут две игры с "Лейпцигом"
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