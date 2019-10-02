» » Артем Дзюба: решающими для "Зенита" будут две игры с "Лейпцигом"

Артем Дзюба: решающими для "Зенита" будут две игры с "Лейпцигом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в Лиге чемпионов над "Бенфикой" (3:1) прокомментировал моменты матча в Санкт-Петербурге и поделился ожиданиями от противостояния с соперниками в группе G.

"Я считаю, что еще голевая у меня была. Когда я пропустил на Азмуна. Англичане же говорят, что это скрытая голевая. Англичане — родоначальники футбола. Думаю, они разбираются. Так что "гол+пас".

Говорите, "Зенит" серьезно преобразился с матча против "Локо"? На это есть много причин. Команде при падении надо уметь вставать и делать правильные анализы. Плохой был матч с "Локомотивом". Но здесь Лига чемпионов. Играли дома. Так что всем огромное спасибо! Всем, кто пришел в столь поздний час. Нас очень круто поддерживали. Эта домашняя атмосфера дорогого стоит.

Помогло ли, что команда выходила на разминку под Чайковского? Я думаю, не все знали, под кого мы выходим. Многие и книжку-то через раз листали, думаю. Так что не думаю, что особо помогло. Вот мне как эстету — тоже не помогло!

В первом тайме, как говорят в народе, мне лося хорошенького парень зарядил. Я в шоке. Но вот ледика набрал и буду восстанавливаться.

Мы были уверены, что "Лейпциг" выиграет. Это фаворит нашей группы. Очень сильная команда. И для нас это шок, что они дома проиграли "Лиону". Сигнал был, что они "Шальке" проиграли в чемпионате, но я думал, что они уверенно "Лион" победят. В нашей группе все только завертелось сейчас. Понятно, что решающими будут две игры с "Лейпцигом". Надо очки набирать там. Иначе будет тяжело", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дзюба Зенит Бенфика Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сергей Семак: у Дзюбы сильный ушиб бедра. Надеюсь, он сможет принять участие в следующем матче
Вячеслав Караваев: дебют на "Газпром Арене" в Лиге чемпионов получился отличный
Магомед Оздоев: "Зенит" на 100% выполнил то, о чем говорил тренерский штаб
Артем Дзюба: решающими для "Зенита" будут две игры с "Лейпцигом"
Александр Головин назвал лучший момент в карьере
Игорь Шалимов: серьезного кризиса в "Ахмате" я не вижу. Не все так плохо, как показывает таблица
Александр Медведев: "Зенит" играл в красивый и атакующий футбол 1
В Белоруссии Гуренко дисквалифицировали на 5 матчей за атаку на арбитров
Сергей Семак: игра так диктовала: нам нужна была надежность
Садио Мане: "Зальцбург" доставил "Ливерпулю" проблемы, но мы забили больше голов и заслужили победу
Дзюба - лучший, Оздоев - мощь, Лунев - вновь дал повод волноваться. Оценки "Зенита" после матча с "Бенфикой" 5
Сергей Семак: хотели действовать агрессивно 2
Владислав Радимов назвал волейболиста Спиридонова балаболом за его слова про отставку Кононова из "Спартака" 3
Александр Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: здесь все гораздо умнее 1
Запрессинговать, немного потерпеть и победить. «Зенит» солидно разобрался с «Бенфикой»
"Ливерпуль" со счетом 4:3 выиграл у "Зальцбурга" 1
Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Валенсию" 1
"Челси" одержал гостевую победу над "Лиллем"
"Барселона" одержала волевую победу над "Интером" 2
"Зенит" со счетом 3:1 обыграл "Бенфику" 54
Травма не помешает Смолову прибыть в расположение сборной России на матчи отбора Евро-2020 3
Дэвид Гальего: "Эспаньол" попробует добиться лучшего результата с ЦСКА. Будем играть на победу
Вратарь "Эспаньола": мы будем играть на победу в матче с ЦСКА
Дэвид Гальего: если "Эспаньол" невнимательно отнесется к игрокам ЦСКА, это может сыграть злую шутку
Отец Дзагоева рассказал, как его сын пробился на самый верх 1
Алан Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру 1
Василий Кикнадзе: выкуп Жоау Мариу? Посмотрим, пока не обсуждаем это
Алан Дзагоев: Слуцкий помогал во всем - в футбольных делах, семейных. Он повлиял на мое становление
Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы "Ротора" 4
"Генк" сыграл вничью с "Наполи"
Все новости