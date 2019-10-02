Эрлинг Холанд повторил достижение Ван Бастена, Симеоне и Дрогба в ЛЧ

В среду, 2 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Зальцбург". Встреча группы Е прошла на "Энфилде" и закончилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 4:3.

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Автором одного из мячей гостей стал нападающий Эрлинг Холанд. Для 19-летнего норвежца этот мяч стал четвертым в Лиге чемпионов. Ранее в 1-м туре Холанд оформил хет-трик в ворота "Генка" (6:2).Таким образом Эрлинг стал четвертым игроком в истории ЛЧ, кто забил 4 гола в своих двух первых играх турнира. Ранее это удавалось Марко ван Бастену, Диего Симеоне и Дидье Дрогба.