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Семин: если Сарри так сказал, значит дела у "Локомотива" идут нормально

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".
Фото: ТАСС
— Перед вами здесь была пресс-конференция "Ювентуса", и Маурицио Сарри сказал: мы изучали игру "Локо", назвал "Локо" очень опасной командой и признался, что не ожидали такой игры. Вас удивляет такие слова в свой адрес со стороны "Юве"?

— Если Сарри так сказал, значит, дела у нас идут нормально. Это хороший знак. Создадим ли проблемы "Юве", будет ясно завтра. Спасибо за этот комплимент.

— После "Ахмата" вы поехали на игру "Ювентуса" с "Болоньей". Насколько полезной оказалась эта поездка? Как ситуация с травмированными?

— Конечно, поездка того стоила. "Ювентус" произвел очень сильное впечатление, информация к размышлению есть.

Что касается травм, то изменения после матча чемпионата будут. И будут значительными.
Кто точно не сможет сыграть? Фарфан и Джорджевич. И Антон. Остальные готовятся.

Sport24.ru


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Теги: Сарри Семин Локомотив Ювентус
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