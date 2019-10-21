— Перед вами здесь была пресс-конференция "Ювентуса", и Маурицио Сарри сказал: мы изучали игру "Локо", назвал "Локо" очень опасной командой и признался, что не ожидали такой игры. Вас удивляет такие слова в свой адрес со стороны "Юве"?
— Если Сарри так сказал, значит, дела у нас идут нормально. Это хороший знак. Создадим ли проблемы "Юве", будет ясно завтра. Спасибо за этот комплимент.
— После "Ахмата" вы поехали на игру "Ювентуса" с "Болоньей". Насколько полезной оказалась эта поездка? Как ситуация с травмированными?
— Конечно, поездка того стоила. "Ювентус" произвел очень сильное впечатление, информация к размышлению есть.
Что касается травм, то изменения после матча чемпионата будут. И будут значительными.
Кто точно не сможет сыграть? Фарфан и Джорджевич. И Антон. Остальные готовятся.
Sport24.ru
Семин: если Сарри так сказал, значит дела у "Локомотива" идут нормально
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".
Фото: ТАСС
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