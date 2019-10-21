Семин: если Сарри так сказал, значит дела у "Локомотива" идут нормально

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".



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— Если Сарри так сказал, значит, дела у нас идут нормально. Это хороший знак. Создадим ли проблемы "Юве", будет ясно завтра. Спасибо за этот комплимент.— Конечно, поездка того стоила. "Ювентус" произвел очень сильное впечатление, информация к размышлению есть.Что касается травм, то изменения после матча чемпионата будут. И будут значительными.Кто точно не сможет сыграть? Фарфан и Джорджевич. И Антон. Остальные готовятся.