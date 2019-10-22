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Игнатьев: не сказал бы, что у "Ювентуса" было много моментов. Очень обидное поражение

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью официальному сайту клуба подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Локомотив" в Турине повел в счете на 30-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука. Чемпионы Италии отыгрались ближе к концу игры благодаря дублю Пауло Дибалы.

— Все ребята в раздевалке расстроенные. Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у "Ювентуса" было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.

— Но в ответном матче мы уже будем знать, что играть против "Ювентуса" можно.

— Конечно. Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч.

— Но перед этим "Локомотиву" предстоит сыграть со "Спартаком".

— Время приготовиться и разобрать "Спартак" есть. Не нужно смотреть на место спартаковцев в таблице. Это дерби, принципиальный матч. Приложим все силы, чтобы победить.


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Теги: Игнатьев Ювентус Локомотив Лига чемпионов
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