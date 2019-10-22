Игнатьев: не сказал бы, что у "Ювентуса" было много моментов. Очень обидное поражение

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью официальному сайту клуба подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

"Локомотив" в Турине повел в счете на 30-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука. Чемпионы Италии отыгрались ближе к концу игры благодаря дублю Пауло Дибалы.



— Все ребята в раздевалке расстроенные. Очень обидное поражение. Я бы не сказал, что у "Ювентуса" было много опасных моментов. Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Не хватило людей и сил в центре.



— Но в ответном матче мы уже будем знать, что играть против "Ювентуса" можно.



— Конечно. Надеюсь, что в домашней игре болельщики будут поддерживать нас, как сегодня. Гнали вперед все 90 минут. Очень приятно играть в такой атмосфере. В Москве будет совсем другой матч.



— Но перед этим "Локомотиву" предстоит сыграть со "Спартаком".



— Время приготовиться и разобрать "Спартак" есть. Не нужно смотреть на место спартаковцев в таблице. Это дерби, принципиальный матч. Приложим все силы, чтобы победить.